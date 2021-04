Real Madrid in Manchester City sta zadnja polfinalista letošnje sezone v ligi prvakov. Španci so prispeli v Liverpool s prednostjo 3:1, ki so jo z remijem brez zadetkov suvereno ubranili. Manchester City je na prvi tekmi četrtfinala premagal Borussio Dortmund z 2:1 in z enakim izidom na povratnem obračunu potrdil napredovanje med četverico najboljših evropskih moštev.

Neprebojna obramba Reala Real je na poti do stadiona Anfield doživel vroč sprejem angleških navijačev, ki so metali predmete v avtobus in prižigali bakle. Kraljevi klub je s pragmatično igro na sredini igrišča umirjal zaletavi Liverpool, ki se je v uvodnih minutah izstrelil proti gostujočemu golu. Obramba Reala se je znašla pod hudim pritiskom in na čelu z vratarjem Courtoisom zdržala vse nalete rdečih. V enakovredni predstavi je bil nevarnejši Liverpool, a je bilo mnogo strelov blokiranih in nenatančnih. Španski prvaki so bili najbližje zadetku po strelu Benzemaja, ko je žoga zadela vratnico. To je bil za Francoza že dvanajsti poskus v letošnji sezoni, ki ga je ustavil okvir vrat. V nadaljevanju je Liverpool vse moči usmeril v napad, a ni imel prave ideje, da bi z zadnjo potezo prebil zanesljivo obrambo Reala. Angleškim prvakom se je mudilo z dosego zadetka, ki bi razvnele strasti na igrišču, vendar bi prek hitrih protinapadov lahko povedli tudi gostje. Liverpoolu so proti koncu tekme začele pojenjati moči. V njegovi igri je bilo vse več napak, Real pa je v strnjeni obrambni postavitvi mirno zaključil tekmo. Čez dva tedna ga v Madridu čaka prva tekma polfinala proti Chelseaju.

Preobrat Cityja v drugem polčasu Borussia Dortmund je proti Manchestru Cityju že po petnajstih minutah izničila zaostanek s prve tekme, ko je Bellingham zavrtinčil žogo v gostujočo mrežo. Mladi Anglež je s sedemnajstimi leti postal drugi najmlajši nogometaš, ki je zadel v izločilnih bojih lige prvakov. Gostje niso ostali brez priložnosti in v drugem polčasu so s podjetnejšo igro zrežirali drugo zmago v četrtfinalu. Najprej je enajstmetrovko izkoristil Mahrez in zadel prvič po štirinajstih tekmah posta. Angležem je zmago zagotovil Foden z močnim strelom. Polfinale proti PSG se bo za varovance Guardiole začelo v Parizu.