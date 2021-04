Do zadnje strani: Ko satira preseže izvirnik

Zdi se, da ime ruskega pisatelja Vladimirja Sorokina že nekaj časa ne vzbuja več pomislekov: gre za mednarodno uveljavljenega, večkrat nagrajenega avtorja načrtno kontroverzne, a prepoznavne poetike. Pa vendar so v Rusiji nanj še do nedavnega zrli z nezaupanjem in odkritim sovraštvom. Ni še tako dolgo tega, kar so bile njegove knjige pospremljene z žolčnimi odzivi ali z očitki, da gre za »nihilistična dela«. Med tistimi bolj bojevitimi velja nemara izpostaviti obtožnico, ki so jo samooklicani varuhi javne morale vložili proti avtorju ob izidu romana Goluboe salo (1999) zaradi kratkega seksualnega prizora med Stalinom in Hruščevim, ali leta 2002 organizirani protest ene od tedaj popularnih proputinskih skupin, katerih število je po Putinovi spremembi vojaške doktrine leta 2000 krepko naraščalo. Člani skupine so ob napovedani uprizoritvi Sorokinovega teksta pred Bolšoj teater postavili ogromno straniščno školjko in pozivali ljudi, naj vanjo zalučajo avtorjeve knjige, češ da je to edini kraj, kamor sodijo. Vse to, medtem ko je avtor zunaj Rusije počasi kopičil čast, slavo in nagrade.