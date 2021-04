Edinburški vojvoda, ki sta ga od stoletnice ločila dva meseca, si ni želel »cirkusa« okrog svojega pogreba, vendar je malo verjetno, da bi v normalnih časih njegovi želji popolnoma ustregli. Gotovo bi mu pripravili velik javni pogreb, na katerem bi se trlo kronanih glav in vodilnih politikov z vsega sveta. Pandemija je tako na neki način poskrbela za izpolnitev njegove želje, saj so zaradi nje pripravili majhen ceremonialni družinski pogreb, na katerem ne bo niti njegovih desetih pravnukov, ker si ni želel, da bi »tekali sem in tja«. Edini politik, ki so ga povabili, je premier Boris Johnson, pa se je udeležbi odpovedal, da bi se ga lahko udeležil en član kraljeve družine več.

Na zadnjo pot s svojim prirejenim land roverjem

Johnson je med nastopom v parlamentu omenil posebnost prinčevega slovesa. »Primerno je, da bodo edinburškega vojvodo v soboto prepeljali na zadnje počivališče v land roverju, ki ga je sam preoblikoval. Bil je predvsem praktičen človek, ki je našel pot za to, da je nekaj zelo tradicionalnega – pa naj je bil to stroj ali naša velika narodna ustanova (monarhija) – s svojo iznajdljivostjo izboljšal in prilagodil 20. in 21. stoletju,« je dejal premier.

Med osemdnevnim britanskim žalovanjem, ki se bo končalo v soboto, smo veliko slišali in brali o tem, da je bil ravno princ v nasprotju s tradiciji zvesto soprogo – kraljico, s katero sta bila poročena več kot 73 let, tisti, ki je posodabljal monarhijo in kraljevo družino, zlasti v poznih 60. in na začetku 70. let, ko se je Velika Britanija hitro spreminjala, monarhija in kraljeva družina pa ne.

Slovo od princa, ki ga bodo prenašali BBC in druge velike televizijske hiše, se bo začelo ob 15.40 po slovenskem času, ko bodo njegovo krsto na enem koncu gradu Windsor položili v land rover in prepeljali na drugi konec do kapele svetega Jurija. Tam bo pogrebna maša, pred katero bo po vsej državi minuta molka v prinčev spomin.