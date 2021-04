Pahor in Mattarella spet tudi o Narodnem domu

Devet mesecev po vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti, ki sta ji prisostvovala predsednika Italije in Slovenije, sta se Sergio Mattarella in Borut Pahor včeraj v Rimu vnovič srečala. Ker je bilo lansko dejanje formalni korak, ki je potem zahteval še vrsto praktičnih, med drugim oblikovanje fundacije dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, ki bo upravljala dom, imenovanje njenih organov pa (pre)urejanje lastniških razmerij več stavb v Trstu, sta se predsednika včeraj zavzela, da se ta proces le konča do konca letošnjega julija – torej nekje v roku leta dni po vrnitvi za Slovence zelo simboličnega objekta, ki so ga leta 1920 požgale fašistične in nacionalistične skupine. »Italijanske oblasti se bodo potrudile, da bo do julija pod streho vse glede dokončne stvarne vrnitve Narodnega doma v celoti,« je po pogovoru z italijanskim predsednikom dejal Pahor.