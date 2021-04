V Ljubljani nov sistem prijav za cepljenje

Cepljenje proti covidu-19 v Ljubljani poteka časovno ustrezno in v skladu z nacionalno strategijo cepljenja. Do 8. aprila je bilo v cepilnem centru ZD Ljubljana cepljenih skoraj 60.000 ljudi, delež precepljenih prebivalcev Ljubljane je 15 odstotkov. Tako Ljubljana s cepljenjem ne zamuja, saj ima 60-odstotno precepljenost starejših od 80 let.