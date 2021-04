Sluga, Lep, Rajić in Zorčič drugorazredni poslanci

Vladajoča koalicija SDS, NSi in SMC se bo danes sestala na Brdu pri Kranju, kjer bo poleg načrta dela do konca mandata načela tudi vprašanje, koliko glasov obvladujejo v državnem zboru. Kaže, da dovolj, saj so s pomočjo glasov DeSUS, SNS in narodnih skupnosti onemogočili normalno delo nepovezanim poslancem.