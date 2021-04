Zmage in porazi pod Hindukušem

Ko je po skoraj enajstih letih okupacije Afganistana še zadnji vojak sovjetske vojske zapustil deželo pod Hindukušem, je takratni poveljujoči general Boris Gromov po prehodu še zadnjega oklepnika čez most na uzbeško stran stresel nekaj gromkih na račun sovjetskega vodstva. Za sovjetsko vojsko so bila namreč leta hudih človeških, za Kremelj pa hudih finančnih izgub, ki so jim jih prizadejali afganistanski gverilski uporniki po zaslugi prikritega ameriškega oboroževanja. Največji poraz Sovjetov Afganistanu ni prinesel miru. Po petletni državljanski vojni so oblast prevzeli talibani in ponudili zatočišče Osami bin Ladnu in njegovi Al Kaidi. Teroristični napadi enajstega septembra so bili prelomni dogodek ne zgolj za Afganistan, temveč za ves svet, ki se je zaradi močno ranjene velesile znašel v vojni proti terorizmu brez predvidljivega konca, v kateri je prihajalo do zatona osnovnih človeških vrednot.