Kot so napovedale javnomnenjske raziskave, bo zaradi velikega števila kandidatov za predsedniški stolček, dolgoletne politične krize in naveličanih volilcev potreben drugi krog. Niso pa napovedale, da bo največ glasov dobil politični obstranec Pedro Castillo Terrones, kandidat stranke Svobodni Peru. 51-letni učitelj in sindikalist s podeželja severne pokrajine Cajamarca je prejel največ, 19,2 odstotka glasov. Njegova tekmica bo 45-letna Keiko Fujimori, vodja desne stranke Popularna sila, ki je osvojila 13,3 odstotka glasov. Ankete ji drugega kroga niso napovedovale.

S kemičnim svinčnikom po zmago

Castillo se je odločil izzvati politično elito v Limi, od koder izhaja večina dosedanjih državnih poglavarjev in kjer se odloča o usodi države. S kemičnim svinčnikom kot simbolom svoje volilne kampanje je nastopal v notranjosti države in zbral največ podpore v osrednji in južnih pokrajinah, ki so najbolj zapostavljeni predeli države, predvsem pa v svoji rodni Cajamarci, ki je andska pokrajina in ena najrevnejših v Peruju. V Limi, kjer živi okoli četrtina od 32,5 milijona prebivalcev, je njegova stranka dobila pičlih pet odstotkov, medtem ko so desne stranke v glavnem mestu skupaj zbrale okoli 50 odstotkov glasov.

S politiko se je Castillo začel ukvarjati leta 2005, bolj viden pa je postal leta 2017, ko je iz Cajamarce vodil stavke in protestne shode učiteljev z zahtevo po dostojnejši plači. Ti protesti s stavkami so trajali kar 75 dni. Sam se opredeljuje za marksističnega levičarja, nekateri mediji ga označujejo za skrajnega levičarja, a glede nekaterih družbenih vprašanj zagovarja konservativne ideje. Na družbenem in gospodarskem področju se zavzema za nacionalizacijo rudnikov, povečanje proračunov za javno zdravstvo in šolstvo, gradnjo infrastrukture, trajnostni razvoj, pravico do dela in socialnega zavarovanja, na političnem področju pa za sprejetje nove ustave, ukinitev ustavnega sodišča in politične imunitete. Na drugi strani pa tako kot Fujimorijeva in desne stranke odločno nasprotuje splavu, enakosti spolov in pravicam LGTBI.