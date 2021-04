Nogometaši PSG in Chelseaja so na povratnih tekmah četrfinala lige prvakov unovčili prednosti, ki so si jih priigrali z zmagama na gostovanjih. Parižani in Londončani so sicer izgubili povratni tekmi na domačem igrišču, vendar sta bila evropski prvak Bayern in Porto prekratka za gol. Obe tekmi Bayerna in PSG sta upravičili naziv finala pred finalom. Čeprav je Brazilec Neymar zapravil pet velikih priložnosti PSG za zadetek (dvakrat je stresel okvir gola Bavarcev), je bil po izboru Uefe izbran za igralca tekme, ker je s svojim talentom in hitrostjo poskrbel za vse velike priložnosti gostiteljev.

Neymar ostaja v Parizu »Zelo sem srečen. Igrali smo kot velika ekipa in smo velika ekipa. Izločili smo evropskega prvaka, smo v polfinalu, za uspeh pa bomo še morali delati,« je takoj po tekmi povedal Neymar. Po poročanju francoskih medijev je končal sago, kje bo nadaljeval kariero. »Sploh ni dileme, da želim podaljšati pogodbo s PSG. Tukaj se počutim kot doma in sem bolj srečen kot kadar koli,« je presenetil 29-letni Neymar, ki mu pogodba s PSG poteče prihodnje leto. Zadnja štiri leta so se pred vsakim prestopnim rokom pojavila ugibanja, da se želi vrniti v Barcelono, iz katere je odšel leta 2017 za rekordno odškodnino 220 milijonov evrov. V Kataloniji ni hotel biti več v senci Messija, ampak glavna zvezda in z naslovom evropskega prvaka tudi dobitnik zlate žoge. Doslej je osvajal le naslove francoskega prvaka, osvojitvi lige prvakov je bil najbližje lani, ko je izgubil v finalu z Bayernom. »Neymar bo še dolgo ostal v PSG,« je bila reakcija predsednika Parižanov Nasserja Al Khelaifija, spregovoril pa je tudi o drugem superzvezdniku Mbappeju, ki ga v svoje vrste vztrajno vabi Real Madrid. »Zelo veliko bomo vložili v ekipo. Neymar in Mbappe ne bosta imela nobenega povoda, da bi odšla iz kluba.« Trener PSG Mauricio Pochettino, ki je v klub prišel v začetku leta, je tudi med tekmo vložil veliko truda, da je s taktičnimi rešitvami odpravljal napake in izboljševal podobo na igrišču. Najbolj je bil ponosen, da so v drugem polčasu izboljšali igro na boku in krilih, saj je imel Bayern veliko manj priložnosti kot v prvem polčasu. »Ponosen sem na fante, ki so bili zelo osredotočeni na svoje naloge. Po treh mesecih dela v Parizu uživam v tem trenutku. Igralci so garali, vesel sem, ker smo ves naš talent povezali v moštvenega duha. Postajamo zreli, rastemo iz dneva v dan. Res smo izločili zelo močna kluba Barcelono in Bayern, a v polfinalu se vse začenja znova. Dobro se zavedamo, da v polfinale nihče ne prinese prednosti,« je bil jasen 49-letni Argentinec na klopi PSG, ki je v finalu lige prvakov že igral s Tottenhamom in izgubil z Liverpoolom.

Trener Bayerna Flick razmišlja o prihodnosti V taboru Bayerna so prepričani, da so si zaslužili napredovanje v polfinale, in kot odločilno izpostavili prvo tekmo v Münchnu. »Odločil je tretji gol na prvi tekmi. Čestitke mojim igralcem za predstavo in PSG za napredovanje. Imeli smo veliko smole, saj smo ob Lewandowskem pogrešali še kar nekaj nosilcev igre. Manjkal nam je zaključni strel,« je tekmo ocenil trener Bayerna Hansi Flick. Vse več je ugibanj o njegovem odhodu s klopi Bayerna, razlog pa naj bi bila nesoglasja s športnim direktorjem kluba Hasanom Salihamidžićem. Govorice o odhodu je še podkrepil Lothar Matthaeus, legenda nemškega nogometa, ki je za nemško televizijsko postajo Sky Sports dejal: »Prepričan sem, da Flick v naslednji sezoni ne bo več trener Bayerna. Nemška nogometna zveza želi Flicka kot dolgoročno rešitev na mestu selektorja in mu je že poslala ponudbo. Verjamem, da jo bo sprejel.« Flick o odhodu noče veliko govoriti. »Vse je jasno. Imam pogodbo z Bayernom. Normalno je razmišljati o prihodnosti. Razmišljam, kako se bodo stvari razvijale, o novih izzivih in o tem, kako se jih lotiti. Logično je, da imam svoje ideje,« je bil kratek Flick. Medtem naj bi Bayern že iskal rešitev za novega trenerja in prva izbira je 33-letni Julian Nagelsmann iz Leipziga.

Chelsea že osmič v polfinalu lige prvakov Chelsea se je prvič po letu 2014 in osmič v zgodovini kluba uvrstil v polfinale lige prvakov. Londončani so na nevtralnem igrišču v Sevilli na povratni tekmi hodili po robu, a je Porto edini gol dosegel prepozno (94. minuta) za preobrat. »Izjemen uspeh z mlado ekipo. Naša strelca na prvi tekmi sta dosegla prva gola v ligi prvakov, medtem ko Mbappe, Benzema, Salah pri tekmecih dosegajo petdeseti ali stoti gol v tem tekmovanju. Vsako minuto se učimo in smo boljši. Preboj v polfinale je velik dosežek, ki ga nismo vajeni, zdaj se bomo potrudili, da pridemo v finale,« je bil navdušen trener Chleseaja Thomas Tuchel.