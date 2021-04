Rokometaši Gorenja se po dolgih letih spet veselijo zmage na derbiju v Celju. Z njo so šest tekem pred koncem prvenstvo naredili bolj zanimivo, saj so vodilnim Celjanom, ki doslej v ligi še niso izgubili, onemogočili, da jim pobegnejo za sedem točk. Zdaj je razlika med prvouvrščenima ekipama le tri točke, Celjani še prihajajo tudi v Velenje, tako da pri varovancih Zorana Jovičića lahko obstaja upanje, da bodo oni tisti, ki se bodo na koncu veselili.

Tokrat je dvoboj v Celju odločila končnica, v kateri sta breme na svoja pleča prevzela izkušena Žiga Mlakar pri Celjanih in David Miklavčič pri Velenjčanih, status junaka pa je pripadel igralcu Gorenja, ki je najprej dosegel gol za 23:24, nato pa še podal Mihi Kavčiču za potrditev zmage.

Začetek tekme je pripadel precej oslabljenim gostiteljem, ki so povedli s 5:2 in 6:3, veliko zaslug za vodstvo je imel razpoloženi vratar Miljan Vujović. Po zaostanku pa so gostje spremenili obrambo, kar se jim je obrestovalo. Celjani, ki se jim je poznala odsotnost Josipa Šarca, več kot osem minut niso dosegli gola, nekajkrat jim je veselje preprečil vratar Aljaž Panjtar. Ta je soigralcem omogočal protinapade, po enem izmed njih jih je Ibrahim Huseljić poskrbel za delni izid 0:6 in vodstvo Velenjčanov z 9:6, razlika treh golov pa je ostala vse do odhoda na odmor.

Po njem so Celjani izkoristili, da so skoraj štiri minute igrali z igralcem več, se hitro povsem približali, v 39. minuti pa je Patrik Leban poskrbel za izenačenje na 14:14. Do konca so bili gosti ves čas v prednosti, toda domači so jih vztrajno lovili. Mlakar je v končnici povsem prevzel odgovornost, praktično je zaključeval vse napade, nekajkrat je bil pri tem uspešen, na žalost prvakov pa v zadnjih minutah pri tem tudi dvakrat neuspešen, kar je na koncu omogočilo zmago tekmecem.