Pred zaključkom polfinala alpske lige sta Olimpija in Asiago v najboljšem položaju za uvrstitev v veliki finale. Ljubljančani bodo imeli nocoj na skrajnem zahodu Avstrije popravni izpit za napredovanje, Jesenice pa bodo na italijanskem ledu poskušale izenačiti serijo, da bo odločitev o finalistu padla v soboto v Podmežakli.

Asiago je železarjem po hudem boju spretno odvzel prednost domače dvorane. Po slavju na Jesenicah s 5:3 je le še eno zmago oddaljen od finala. V izjemno izenačeni seriji odločajo malenkosti in tudi sreča, da se plošček odbije na pravo palico. »Na prvi tekmi bi lahko zmagali že pred podaljškom, a smo imeli preglavice v igri z igralcem manj. V Asiagu smo bili enakovredni po priložnostih in previsoko izgubili. Morda smo imeli občutek, da bomo nekoliko lažje igrali. V torek sem bil zelo zadovoljen s pristopom in odgovornostjo igralcev, a na koncu štejejo zmage. Skoraj vsako napako smo plačali z golom, a če bo naš odziv podoben tudi na četrti tekmi, se bomo še enkrat vrnili v našo dvorano,« razmišlja jeseniški trener Mitja Šivic.

Železarji so se v dosedanjih nastopih v alpski ligi vedno ustavili pred finalom. Za podvig proti Asiagu najprej potrebujejo popolno tekmo v gosteh. Popotnica ni najbolj spodbudna, saj so v letošnji sezoni v Asiagu obakrat izgubili s tremi zadetki razlike. »V gosteh je običajno vedno težje igrati. Najprej nas čaka peturna vožnja z avtobusom, domača dvorana pa pomeni prednost tudi zato, ker so igralci navajeni svoje ledene ploskve, okolja, luči…, a ne bomo iskali nobenih izgovorov. Če smo pravi, imamo v rokah dobre karte. Šteje samo zmaga,« je odločen Šivic. Asiago je rahli favorit polfinala, ker ima izkušenejšo ekipo. Ena izmed največjih odlik italijanskega prvaka v polfinalu je izjemna učinkovitost. »Tekmec ima kvaliteto in globino igralskega kadra. Na številnih tekmah so bili v zapleteni situaciji in so se na koncu znali izvleči. Daleč od tega, da je polfinale že odločen, zagotovo pa nas čaka zahtevna naloga. V Asiagu moramo biti zbrani in resni v obrambnih nalogah. Treba bo garati in dobro delati majhne stvari. Prepričan sem, da bomo v tem primeru nagrajeni in serije še ne bo konec pred soboto,« napoveduje glavni trener, ki si zelo želi mikavnega zaključka sezone z Olimpijo.

Ljubljančani so se po petih zmagah v končnici že videli v finalu, a jih je na tivolskem ledu z organizirano igro v obrambi prizemljil Lustenau. Čeprav je bila na ledu znova občutna razlika v kakovosti, je bila Olimpija za premalo agresivno igro kaznovana z grenkim porazom. Trener Raimo Summanen je bil tako nezadovoljen, da je želel med tekmo domov poslati vsaj pet igralcev. Branilci lovorike imajo še vedno vse v svojih rokah in na osemurno vožnjo v Avstrijo so se tudi tokrat odpravili že dan pred tekmo. Če ljubljanski hokejisti igrajo zbrano in odgovorno od prve minute, so v alpski ligi premočni za vsakega nasprotnika. Ravno zato bo četrta tekma polfinala za Olimpijo pomenila tudi preizkus značaja. Nov spodrsljaj je prepovedan, saj si v klubu nihče ne želi, da bi zmagovalca polfinala določila peta tekma v soboto na ljubljanskem ledu.