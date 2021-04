No, gotovo se boste spomnili onega filmčka, ki so ga mladi japiji objavljali, ko so s slovensko vlado sklenili »bolan posel« za dobavo hitrih testov in pri čemer bi jih ob bogati zaslužek kmalu spravila nalepka na najetem letalu, s katerim so se želeli malo pobahati. Zato smo seveda povprašali, kaj se je zgodilo tokrat z »evropskim naročilom«, da bodo testi za samotestiranje zamujali. Naši viri, blizu mladcem, usposobljenim za take posle, nam s plaže v Mehiki sporočajo, da je razlog banalen: nalepk za letalo namreč sploh še niso stiskali.

Saj smo vedeli, da evropski biznisarji niso usposobljeni za takšne improvizacijske mahinacije. Alpskim Balkancem ne sežejo do kolen. Vsaj za nasvet, kako se to naredi, pa bi slednje na kakšni rajski plaži že lahko vprašali.