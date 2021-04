Ni važno, da je takšno pismo všeč podpisnikom. Važno je, da nagovori bralce k dejanjem, ki imajo učinek. Živimo v dobi laži, zmerljivk, groženj in drugih bevskov, proti katerim je še rumeni tisk klasična književnost. Kako naj takšna uspavanka za odrasle vzpodbudi ljudi k čemur koli?

Izobraženci smo, natančni misleci, mojstri jezika. Besede so naše orožje. Z njimi se borimo proti polpismenim prostakom, ki ne znajo urediti lastnih misli in sami ne vedo, kaj govorijo – pa skoraj vedno izgubimo. Še huje je, da izgubljamo zaveznike. Sterilen slog, dolgi in zapleteni stavki, polni učenih besed – kot da so na naši strani samo diplomanti družboslovnih fakultet, ki redno berejo dolge članke v sobotnih prilogah. Marsikdo, ki ni tako učen, bi se strinjal z nami, ampak nas ne razume. Razume in posluša pa prostake, tudi če se ne strinja z njimi – ker lažejo, zmerjajo in grozijo preprosto, kratko, sočno in hecno. Preprosto rečeno: naša razpredanja so brez mesa.

In to sploh ni najhujše. Kaj je namen poziva z zgornjim naslovom? Da se pod kup zvenečih imen podpišemo še mi. To je rešitev? Država drsi v duhovno brezno, ljudje resnično trpijo – in zdaj bomo to rešili s peticijo… Spoštovani podpisniki, se hecate ali se delate norca?

Poskusil bom takole:

»Slovenija ali nočna mora – čas je, da izberemo!

Želite, da za vas, vaše sorodnike in prijatelje veljajo druga pravila kot za navadne smrtnike? Bi radi nekaznovano uživali v ogrožanju, ustrahovanju, pretepanju in posiljevanju Neslovencev in izrojenih Slovencev? Menite, da bi bilo treba begunce postreliti na meji? Bi bilo družbeno koristno, če bi muslimane, Rome in invalide sterilizirali? Bi morala biti splav in kontracepcija prepovedana? Ženske, bi si rade prihranile težave in napore v službi ter se posvetile domu in družini? Moški, želite početi s svojimi ženami in otroki, kar vas je volja? Je skrajni čas, da se verouk vrne v šole in da kot družba posvojimo krščanske vrednote? Bi morali novinarji vzpodbujati enotnost, ne da med ljudi sejejo dvom? Menite, da je znanost precenjena in ne služi razvoju družbe? Je narava za vas le pot do zaslužka ali ovira na poti do zaslužka? Vam je vseeno za čist zrak, dodatke v hrani, pitno vodo in podnebne spremembe – samo da so službe in da se dela? Se vam zdi prav, da podjetni ljudje bogatijo po zaslugi vaših žuljev in da so otroci lenih ljudi lačni, ker lahko vsak obogati, če se trudi? Se vam zdi najbolje, da o vsem odloča predsednik vlade, ker je vse tisto govorjenje in usklajevanje samo zapravljanje časa? Želite živeti v deželi, kjer je vse preprosto in jasno in vsak ve, kje mu je mesto?«

Če ste na katero koli vprašanje odgovorili z »da«, se včlanite v vladno stranko in dejavno podpirajte vlado! Močnejša ko je, lažje boste uresničili svoje želje in izživeli svoje sanje.

Če ste na večino vprašanj odgovorili z »ne«, pa delajte vse, kar je v vaši moči, da trenutna vlada pade! Vsem okoli sebe povejte, kar mislite! Pogovarjajte se z ljudmi, ki so zmedeni! Objavljajte svoje misli na družbenih omrežjih! Povezujte se s somišljeniki! Podpirajte jih, tudi če jih ne poznate! Prekinite stike s podporniki vlade ali jih omejite na nujno – tudi če so sorodniki ali sodelavci! Protestirajte! Bojkotirajte politično nastavljene nadrejene! Pišite in kličite v pisarne strank, ki ste jih volili! Delujte v sindikatu in stavkajte! Vlagajte tožbe in pritožbe! Upirajte se, kakor veste in znate! Naredite, kar upate in zmorete! Ne držite se ob strani! Imejte pred očmi, da se bodo sicer vsa zgornja vprašanja odgovorila z »da« in vam bodo ostali samo podreditev nasilnemu režimu, boj ali beg!

Vsak podpisnik omenjene peticije je že napisal, povedal, naslikal, uprizoril ali kako drugače spravil med ljudi sporočilo s podobno vsebino. Vsako dejanje upora, ki k dejavnemu uporu vzpodbudi vsaj enega človeka, naredi več kot peticija, ki vzpodbudi tisoč ljudi k podpisu pod njo. Naši nasprotniki niso knjižni zlikovci, ampak resnični. Njihova dejanja nimajo leposlovnega, ampak resničen učinek. In kot noben knjižni junak ni premagal pošasti s peticijo, je tudi mi ne bomo.

Gregor Hrovatin, Maribor