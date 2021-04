Premog se poslavlja, alternative še ni na vidiku

Burna in na trenutke čustvena je bila izredna seja velenjskega mestnega sveta, na kateri so premlevali, kaj bi za Šaleško dolino pomenilo, če bi tamkajšnji premogovnik opustil izkopavanje premoga, TEŠ pa obratovanje leta 2033 ali dobro desetletje pozneje. Odgovora na to še vedno ni. V zraku ostaja na tisoče delovnih mest in zanesljiv vir električne energije tudi v prihodnosti.