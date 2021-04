Nepreslišano: Dr. Borut Bohanec, biotehnolog

V zadnjih šestih letih so slovensko kmetijstvo prizadele štiri hude pozebe in kmetje zahtevajo sprejetje interventnega zakona za omilitev finančne izgube. Ta interventni zakon je absolutno potreben, potrebna pa je tudi dolgoročna strategija spopadanja z naravnimi nesrečami, kajti vse kaže, da so spomladanske pozebe stalnica, zato bo treba najti kakšno drugo rešitev. Tokrat smo imeli zelo hud temperaturni ekstrem, vendar žal nihče ne zna povedati, ali je bilo to nekaj, kar se naslednjih sto let ne bo ponovilo, ali pa se nam bo enako dogajalo vsako drugo leto. Nekoč paradna panoga kmetijstva je na meji preživetja, zato bi slovensko sadjarstvo brez državne pomoči že popolnoma propadlo.