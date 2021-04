Virs je specializirano podjetje za varjenje, rezanje, avtomatizacijo in robotizacijo, ki zaposluje 40 sodelavcev, večina je vrhunskih strokovnjakov. Veliko vlagajo v razvoj mladih kadrov in novih rešitev, ki na trgu omogočajo doseganje višje dodane vrednosti.

Ključni poudarek na izdelavi in razvojnem oddelku Kot so sporočili z lendavske občine, Virs z nakupom zemljišča ob obstoječih proizvodnih prostorih načrtuje širitev zmogljivosti s ključnim poudarkom na izdelavi in razvojnem oddelku. Kot ugotavljajo v podjetju, trendi v industriji tudi v svetovnem merilu nakazujejo, da je pri avtomatizaciji in robotizaciji procesov veliko potenciala, to pa je dodatna spodbuda za razvoj podjetja, ki z lastnimi tehnološkimi inovativnimi rešitvami ustvarja nove pomembne trende robotizacije in avtomatizacije na slovenskih tleh in na tujem.

Pionirji nove tehnologije z dodatnimi zaposlenimi Po besedah direktorja Virsa Renata Pahorja in prokurista Aleša Puklavca se zavedajo, da so le odlični, izkušeni in strokovno usposobljeni sodelavci temelj za uspeh in razvoj podjetja, zato prav zaposlenim dajejo največji poudarek. Z razširjenimi zmogljivostmi in okrepljenim razvojnim oddelkom želijo v Virsu odgovarjati na vse zahtevnejše tehnološke izzive in biti pionir za nove tehnologije, to pa bo tudi priložnost za nove zaposlitve, dodajata.