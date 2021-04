Ljubljansko okrožno sodišče del obravnav seli na Gospodarsko razstavišče

Okrožno sodišče v Ljubljani bo imelo od četrtka naprej obravnave z več udeleženci v kazenskih in civilnih zadevah v dvorani Galerija na Gospodarskem razstavišču, so sporočili. Pojasnili so, da se za tak ukrep odločajo, ker imajo v sodni stavbi premalo dvoran, v katerih bi bilo lahko glede na epidemiološke ukrepe več kot 10 udeležencev.