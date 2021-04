Po prvih podatkih je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri proti Slovenj Gradcu in je v blagem ovinku prehiteval kolono vozil, so sporočili s Policijske uprave Celje, kjer so bili o prometni nesreči obveščeni okoli 14.30.

To je letos že četrta žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

Po podatkih prometno-informacijskega centra za državne ceste je glavna cesta Velenje-Slovenj Gradec med Turiško in Tomaško vasjo še vedno zaprta, obvoz je skozi vasi po lokalnih cestah.