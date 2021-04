Proti odločitvi, da bi štirje nepovezani poslanci lahko sodelovali in odločali v delovnih telesih DZ, so namreč na današnji seji kolegija predsednika DZ glasovali člani koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS in DeSUS ter poslanec narodne manjšine.

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je po glasovanju napovedal, da bodo resno razmislili o tem, ali bodo delovali v DZ, »ki je danes onemogočil delo dela poslank in poslancev opozicije in tako onemogočil delo opozicije«. Da je razočaran, je povedal tudi vodja poslancev SD Matjaž Han. Podporo sodelovanju poslancev poslanske skupine nepovezanih poslancev v delovnih telesih so na kolegiju izrekli poleg LMŠ in SD tudi v SAB in Levici. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga pa je opozorila na parlamentarno prakso, po kateri so po njenih besedah nepovezani poslanci enakopravni vsem drugim poslancem.

O spremembah sestave delovnih teles DZ so se vodje poslanskih skupin in predsednik DZ Igor Zorčič danes od dopoldanskih ur pogovarjali tudi na neformalnem sestanku, kjer naj bi bilo po informacijah STA zelo napeto. A dogovora niso dosegli.

V DZ so se koalicijsko-opozicijska razmerja namreč v zadnjih mesecih spremenila. Decembra je koalicijo Janeza Janše zapustila DeSUS, čeprav poslanci te poslanske skupine podprejo večino vladnih predlogov. Pred nekaj tedni pa so poslanci Igor Zorčič, Janja Sluga in Branislav Rajić zapustili SMC ter s tem koalicijo in skupaj s poslancem Jurijem Lepom, ki je zapustil DeSUS, oblikovali poslansko skupino nepovezanih poslancev.