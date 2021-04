»To je pomemben trenutek za naše zavezništvo. Pred skoraj 20 leti, potem ko so bile ZDA tarča terorističnega napada 11. septembra, smo šli skupaj v Afganistan, da bi se spoprijeli s tistimi, ki so nas napadli, in zagotovili, da Afganistan ne bo znova postal zatočišče za teroriste, ki bi lahko napadli kogarkoli od nas,« je dejal.

»Skupaj smo dosegli te cilje in sedaj je čas, da naše vojake pripeljemo domov,« je dejal v izjavi, potem ko ga je na sedežu Nata sprejel generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg.

Spomnil je, da bo ameriški predsednik Joe Biden čez nekaj ur o tem govoril v ZDA, on pa bo v Bruslju skupaj z zavezniki v Natu in Stoltenbergom govoril o načelu, ki so mu sledili že od samega začetka - skupaj v Afganistan, skupno prilagajanje in skupen odhod. Biden naj bi se po navedbah neimenovanega predstavnika ameriške administracije odločil, da se bodo ameriški vojaki umaknili do 11. septembra.

Blinken je še poudaril, da bo Washington v prihodnjih tednih in mesecih zelo tesno sodeloval z zaveznicami v Natu pri varnem in usklajenem umiku vojakov iz Afganistana. Dodal pa, da ostajajo zavezani Afganistanu in njegovi prihodnosti. O tem bodo danes govorili na video konferenci obrambnih in zunanjih ministrov članic Nata. Govorili bodo tudi o skrbeh zaradi ruskih dejanj v in okoli Ukrajine ter prihodnosti Nata, je dodal.

Stoltenberg dejal, da to, da je Blinken po več tednih znova Bruslju, danes skupaj z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom, kaže na močno zavezanost ZDA Natu.

Napovedal je, da bodo danes govorili o prihodnji navzočnosti Nata v Afganistanu, omenjeno video konferenco ministrov pa izpostavil kot priložnost za tesno usklajevanje in posvet zaveznic o tem vprašanju. Govorili bodo tudi o agresivnih ruskih dejanjih v in okoli Ukrajine, še posebej največjem kopičenju ruskih enot po letu 2014, zaradi katerega so zaskrbljeni, je povedal v izjavi, ki so jo prenašali na Twitterju. Govorili pa bodo tudi o pripravah na vrh zavezništva.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi se po načrtovanem umiku okoli 2500 ameriških vojakov iz Afganistana do septembra ministri danes dogovorili za končanje operacije Odločna podpora v Afganistanu, v kateri sodeluje skupno 9600 vojakov iz 36 držav, tudi Slovenije.

Videokonferenca naj bi se začela okoli 16.30 po lokalnem času, se je izvedelo iz diplomatski virov. Pred tem se bodo srečali zunanji ministri ZDA, Francije, Velike Britanije in Nemčije, je sporočilo nemško zunanje ministrstvo.