Logar je poudaril, da se strateški zunanjepolitični dokumenti države niso spremenili in da vlada izvaja veljavno strategijo, morebitne spremembe pa bi bile usklajene z DZ. »Ne spomnim se, da bi o spremenjeni strategiji do Zahodnega Balkana kadarkoli v času mojega mandata tu v DZ razpravljali,« je dejal.

Na vprašanje poslanca Matjaža Nemca (SD) o t. i. non paperju o Zahodnem Balkanu, ki naj bi ga premier Janez Janša poslal v Bruselj, je Logar poslancem pokazal neuradni dokument o BiH, o katerem so zunanji ministri EU razpravljali marca na zasedanju v Bruslju.

Ta non paper je pripravila Hrvaška, sopodpisalo pa ga je še pet držav - Slovenija, Madžarska, Bolgarija, Grčija in Ciper. V njem so se zavzeli, da bi BiH pridobila status kandidatke za članstvo v EU, takoj ko bo izpolnila vse pogoje za to, je spomnil Logar.

Opozicijske poslance je vprašal, kaj je njihov interes v razpravi o Zahodnem Balkanu, ki se je razvnela v zadnjih dneh po objavi informacij o domnevnem Janševem dokumentu in vsebini pogovorov predsednika republike Boruta Pahorja v BiH. »Škoditi Sloveniji, škoditi BiH, škoditi obema ali streljati vsepovprek zato, ker mogoče pa le kdo pade?« se je vprašal.