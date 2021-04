Kot so navedli, so voznico zaradi močne alkoholiziranosti z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje in zoper njo podali obdolžilni predlog. Čaka jo še 1200 evrov globe, kar je še najmanj, kar jo je lahko doletelo. V primeru prometne nesreče bi bile posledice dosti hujše, sploh na avtocesti, kjer so hitrosti visoke, gostota prometa pa velika, ocenjujejo na celjski policiji.

Raziskave kažejo, da je pri enem promilu alkohola v krvi bistveno motena reakcija oči na svetlobo in da je bistveno zožen zorni kot oči, kar pomeni, da se težko prilagajamo svetlobnim spremembam in ne moremo pravočasno dojemati, kaj prihaja z naše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.

Za polovico se zmanjša tudi sposobnost ocenjevanja globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov.

Prav tako se povečuje reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat.

»Alkohol ne sodi v promet, zato nikar ne vozite, če ste pili alkoholne pijače,« so še zapisali celjski policisti.