Vodja kraljevega gospodinjstva nadzoruje vse oddelke, ki podpirajo in svetujejo monarhu oziroma monarhinji Združenega kraljestva, je pa tudi glavni posrednik informacij med monarhom in zgornjim domom parlamenta. Peel je bil na tem položaju od leta 2006 do aprila letos, ko ga je nasledil Andrew David Parker.

Kraljica je tako v torek v okviru svojih dolžnosti gostila slovesnost ob odhodu Peela. To je bila njena prva delovna obveznost po smrti soproga Philipa v petek.

Kraljeva družina sicer v času žalovanja, ki se konča v nedeljo, ne opravlja večine svojih dolžnosti, med drugim kraljica ne podpisuje novih zakonov. Pogreb princa Philipa bo v soboto na gradu Windsor, zaradi omejitev ob pandemiji covida-19 pa se ga bo lahko udeležilo le 30 ljudi. Vojvoda edinburški je umrl star 99 let, z Elizabeto se je poročil leta 1947.