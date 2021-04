Toshiba, ki se je letos po obsežnem prestrukturiranju vrnila med najbolj ugledna podjetja na japonski borzi, je danes sporočila, da je upravni odbor družbe sprejel odstop glavnega izvršnega direktorja Nobuakija Kurumatanija, ki je, kot so dejali, »zaključil nalogo revitalizacije Toshibe«. Odhajajoči glavni izvršni direktor, ki je bil sicer vodja japonskih operacij CVC v letih 2017 in 2018, ni stopil pred novinarje, so pa v Toshibi zatrdili, da domnevno nasprotje interesov nima nobene zveze z njegovim odstopom.

Zasebni sklad CVC Capital Partners naj bi za Toshibo ponujal več kot 20 milijard dolarjev, kar pa naj bi se nekaterim v podjetju zdelo premalo. Ob tem naj bi se po poročanju tujih medijev pojavila še dva potencialna interesenta za konglomerat, in sicer sklad KKR ter Canadian Brookfield Asset Management. Po navedbah medijev bi v primeru prevzema CVC Toshibine delnice umaknil z borze, kar bi omogočilo hitrejše odločanje in spremembe strategije. Skupina bi se v tem primeru osredotočila na obnovljive vire energije ter druga osnovna področja svojega poslovanja.

Toshiba s 145-letno tradicijo se je v zadnjih letih znašla pod pritiskom finančnih trgov. Leta 2015 je po računovodskem škandalu morala izvesti obsežno prestrukturiranje, potem ko je priznala, da je sedem let napihovala dobičke ter tako slabo poslovanje prikazovala kot dobičkonosno. Njena ameriška enota za jedrsko energijo Westinghouse Electric je leta 2017 pristala v stečaju. Skupina tudi ne proizvaja več osebnih računalnikov in televizij, leta 2018 pa je prodal proizvodnjo spominskih čipov.