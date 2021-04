V predsedniški palači prejeli sumljivo pošiljko

V predsedniški palači so danes prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju vsula neznana prašnata snov, so za STA potrdili v uradu predsednika republike. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete bodo snov analizirali, so sporočili s policije.