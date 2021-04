V četrtek bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno kratkotrajno ploho. Predvsem v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, v mraziščih Notranjske ter v nekaterih alpskih dolinah okoli -8, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 7 do 13 stopinj Celzija.

Opozorilo: V četrtek in petek bo v zatišnih legah osrednje Slovenije nevarnost jutranje pozebe.

Obeti: V petek bo sprva precej jasno z mrzlim jutrom, popoldne pa v notranjosti zmerno oblačno. V soboto bo pretežno oblačno in večinoma suho, jutro bo toplejše.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim in vzhodnim Balkanom pa je ciklonsko območje. Od severa priteka k nam hladen in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. V četrtek bo dopoldne precej jasno, čez dan pa bo nastajala spremenljivo oblačnost in tudi nekaj manjših ploh.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.