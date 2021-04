Zapisi ljubljanske okrajne sodnice Urške Klakočar Zupančič v zaprti facebook skupini ne pomenijo disciplinske kršitve, je po naših informacijah odločilo disciplinsko sodišče, ki deluje v okviru sodnega sveta. Sodnica je lani jeseni predsednika vlade Janeza Janšo označila za »velikega diktatorja« in med drugim zapisala, da je virus pri nas dal polet »zafrustriranim osebkom s kriminalno preteklostjo«. »Upam, da bo doba janšizma nekoč samo še bridek spomin, do takrat pa pazite nase,« je med drugim še sporočila svojim facebook prijateljem, za katere se je izkazalo, da vsi vendarle niso najbolj prijateljski. Ena izmed njih (simpatizerka in sodelavka SDS), je zapise sodnice posredovala naprej, javno pa jih je obelodanil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.

Gorenak je sodničine zapise objavil na svojem blogu in na spletnem portalu Nove24TV sodnico označil za levo aktivistko ter jo naznanil sodnemu svetu. Predsednica ljubljanskega okrajnega sodišča je sodnico nato prijavila etični komisiji, kasneje – po intervenciji pravosodnega ministrstva, ki je pisalo predsednikom okrajnega, višjega in vrhovnega sodišča – pa je zoper sodnico podala še pobudo za disciplinski postopek. Hkrati jo je z letnim razporedom umaknila s funkcije vodje oddelka za etažno lastnino, ki jo je Urška Klakočar Zupančič pred tem opravljala več let.

Stekel je postopek pred disciplinskim sodiščem, kjer je disciplinska tožilka podala predlog za izrek disciplinske sankcije. Odvetniška pisarna, ki zastopa sodnico, je ob tem poudarila stališče, da so tudi sodniki ljudje, ki imajo pravico do političnega prepričanja in izražanja svojih stališč, še posebno če gre za opozarjanje na nepravilnosti v družbi in delovanju države. Pri javnem izražanju morajo sicer res biti čim bolj zadržani, vendar pa sodničino mnenje o trenutnem stanju duha v državi in Janezu Janši ni bilo izraženo javno, temveč v zasebnem krogu. Prav zaradi zlorabe njenih zasebnih zapisov je sodnica proti Gorenaku vložila zasebno kazensko tožbo, v kateri mu očita kaznivo dejanje nedovoljene objave zasebnega pisanja.

Kot smo izvedeli, se je sodnica včeraj zagovarjala pred disciplinskim sodiščem, ki je po zaenkrat neuradnih informacijah tudi sprejelo odločitev, da Urška Klakočar Zupančič ni storila disciplinske kršitve.

Več podrobnosti sledi.