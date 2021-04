Policija se je v ponedeljek odzvala na prijavo o oboroženem moškem na šoli. Med posredovanjem so policisti na šolskem stranišču odkrili oboroženega dijaka, ki so mu ukazali, naj odloži orožje in se preda. Dijak je začel streljati in enega od policistov ustrelil v nogo. Policisti so odgovorili s streli in dijaka ubili.

Za zdaj ni jasno, zakaj je dijak v šolo prinesel orožje in zakaj je streljal. Letos so bili ustreljeni že trije dijaki te srednje šole, vendar ne na območju šole.

ZDA so v zadnjih tednih doživele vrsto strelskih napadov s številnimi smrtnimi žrtvami. V napadu na masažna salona v Atlanti 16. marca je umrlo osem ljudi, od tega šest žensk azijskega izvora, v napadu v samopostrežni trgovini v Koloradu pa je 22. marca umrlo deset ljudi.

Republikanski guverner Tennesseeja Bill Lee je prejšnji teden podpisal zakon, ki je starejšim od 21 let dovolil nošenje pištol brez preverjanja morebitne kriminalne preteklosti ali urjenja.