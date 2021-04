Zaposlena je v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, trenutno dela v covid ambulanti in razmere so, kot je opozorila, ušle izpod nadzora, saj je dela vse več, prebivalci pa so ob novih in novih navodilih za testiranje na novi koronavirus čedalje bolj zmedeni, piše Meta Černoga v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Kdo potrebuje negativni izvid testa, kdo ne… Vse to so vprašanja, na katera morajo odgovarjati ljudem, ki v teh krajih veliko delajo v tujini, v Avstriji, in je zato potreba po testiranju še toliko večja. »Nejevolje je veliko, potrebnih je nešteto pogovorov, da lahko vse to obvladamo. Tudi na primarni ravni je pritisk na medicinske sestre vse večji. Utrujene smo. Psihično in fizično,« priznava sogovornica in svoj pogled usmeri na stanje vseh zaposlenih v zdravstveni negi, ki je čedalje slabše.

Potreba po kadrih se je med epidemijo le še povečala, saj so se odpirali dodatni covid oddelki z vse težjimi bolniki. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki in bolničarji negovalci niso bili poslani na čakanje na delo ali na izvajanje dela od doma. »Bili so (in so še) v prvih 'bojnih' vrstah po dvanajst ur in dlje. Oblečeni v skafandre so tako rekoč brez pavze in možnosti opravljanja fizioloških potreb delali za najmanj dva zaposlena na izmeno. Premestitve z oddelkov, ki so bili manj obremenjeni, in iz drugih zavodov so se vrstile ves čas. Kljub uporabi zaščitne opreme so zbolevali. Nadure, ki so že v normalnih razmerah številne, so se kopičile. Izgorelost se je povečevala in začarani krog se je vrtel naprej in hitreje. In se še vrti,« so njene besede, zapisane v odprtem pismu.

In medtem ko lahko spremljajo, kakšne plače so v tem času prejemali nekateri zdravniki, tudi tisti, ki sploh niso bili na izpostavljenih mestih, se plača srednje medicinske sestre začetnice ustavi pod minimalno plačo. Dodatek za delo v rizičnih razmerah, ki v nekaterih delih javnega sektorja, na primer na ministrstvu za notranje zadeve, sega v nebo (nekateri dobijo več kot 1000 evrov), v Slovenski vojski povprečno 270 evrov neto, se pri medicinskih sestrah, ki zares delajo v kritičnih razmerah, ustavi tam pri okoli 100 evrih. V prvem delu epidemije so se dodatki izplačevali z zamudami in medtem ko vsi poznamo dodatek, ki pripada vsem v javnem sektorju, bodo morali tega v sindikatu za nekatere izboriti tudi s tožbami na sodišču.

»Druga zgodba je covid dodatek za delo v rdečih in sivih conah, covid ambulantah, pri brisih in ob stiku s pozitivnimi pacienti, ki so seveda tudi doma in jih obravnavajo patronažne medicinske sestre. Koliko preštevanja, tudi v minutah, če je posameznik bil ali ni bil v stiku s potencialno kužno osebo!« je zgrožena Mencingarjeva, saj v nekaterih bolnišnicah z milimetrsko natančnostjo odmerjajo čas, ko je bil zaposleni v zdravstveni negi dejansko v stiku z okuženim in je od tega odvisen tudi dodatek.

