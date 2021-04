Pod streli policije je znova padel temnopolti Američan, kar je sprožilo nove proteste, med protestniki in policijo pa so v nedeljo in ponedeljek izbruhnili spopadi.

Policija je do torka zjutraj v Brooklyn Centru aretirala okrog 40 ljudi, nekaj pa tudi v okolici, kjer so prav tako potekali manjši protesti kljub policijski uri, ki jo je za širše mestno območje Minneapolisa razglasil guverner Minnesote Tim Walz.

Po besedah župana Brooklyn Centra Mika Elliota sta policista odstopila potem, ko je mestni svet že izglasoval resolucijo, da se ju odpusti.

Policijska patrulja je Wrighta v nedeljo ustavila zaradi pretečene registracije. Ugotovili so, da je bil zaradi lanskega incidenta s pištolo izdan nalog za njegovo aretacijo in ga skušali vkleniti, a jim je zbežal v avtomobil in skušal odpeljati, Potterjeva pa ga je ustrelila z enim nabojem naravnost v prsi.

Z videoposnetka dogodka je razbrati njen vzklik presenečenja, saj naj bi bila prepričana, da je uporabila elektrošok in ne pištole. Šef policije Gannon ji je verjel, saj je pred strelom kričala na Wrighta, da ga bo stresla z elektrošokom.

Predsednik ZDA Joe Biden je obljubil preiskavo, podpredsednica Kamala Harris pa je tvitnila, da molitve niso dovolj in je potrebna preiskava, ki bo dala odgovor na vprašanje, zakaj je Daunte Wright moral umreti.