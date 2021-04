Upad regionalnih delnic

Redna poročila Evropske unije o napredku držav, ki si želijo članstva, se glede Bosne in Hercegovine berejo zelo žalostno. Pravzaprav se BiH vanje uvršča samo ob boku Kosova kot edine druge države brez statusa kandidatke za članstvo, ker ju čaka še tako veliko dela. V primeru BiH to pomeni zlasti 14 ključnih in zajetnih nalog, ki jih je EU določila maja 2019, in to s štirih področij: demokracije in delovanja institucij, vladavine prava, temeljnih pravic ter reform javne uprave. Gre za širok spekter nujnih projektov, od spremembe načina upravljanja javnih podjetij do zagotavljanja neodvisnosti sodstva ali zaščite žvižgačev. Z drugimi besedami poročilo pove, da državljani BiH trenutno nimajo prave perspektive članstva.