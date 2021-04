Brifing za Vaska

Ker so na ministrstvu za kulturo ugotovili, da ne potrebujejo storitev STA, saj se o vsem informirajo na spletu, izjemoma objavljamo dnevni brifing za kulturnega ministra Vaska Simonitija v njegovemu piarovcu Mitji Iršiču razumljivi formi 280 tviteraških znakov: »Janez je pameten, mediji so še vedno neuravnoteženi, evropska skupnost nima pojma, menda je neka epidemija, našli so nov eksponat za muzej osamosvojitve, nekje je neka razstava, kjer leseno ladjo predelajo v sode za viski – ni znano, ali so polni.«