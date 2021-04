Nepreslišano: Marta Zabret, profesorica matematike

In zdaj je tu končno novotarija vseh novotarij, v katero nas potunkajo odločevalci, vsakokrat ko jih prime, da bi se šli mal' hecat: šola na daljavo. Ob njej se najbolj cedijo sline elektronskim tržnikom. »Spomnim se kampanje, v kateri so poudarjali, da se na ta način ustvari, pozor, pristnejši stik med učiteljem in učencem in študentom: prvi lahko ponudi več, drugi lahko več zahteva in tudi dobi. Tudi stroški študija se bistveno zmanjšajo, da o psiholoških prednostih sploh ne izgubljamo besed.« Tako je nedavno zapisal gledališčnik Janez Pipan. Govori v pretekliku, vendar omenjena kampanja kar traja in traja ter se širi od fakultet do vrtca. Očitno se nadgrajuje, saj je bilo že zaslediti slavospeve posnetim predavanjem. Narediš enkrat, prodaš tisočkrat, in nihče ti ne teži z vprašanji, na katera ne znaš odgovoriti. Ko sem pristojnim omenila, da pouk na daljavo izvajam v videokonferenčnih dialogih z dijaki in s pisanjem na grafično tablico, na kateri matematika zori sproti in se razrašča na zaslonu glede na odzive občinstva, sem požela le zmrdovanje, češ, tale Marta Kremenčkova je res samo še za v penzijo.