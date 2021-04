Pamet nas ogroža

V Butalah je župan, ki uživa v tem, da Butalcem vsak dan nekaj odreja, določa, spreminja, dodaja, ukinja, ustanavlja, postavlja, gradi, ruši, menja in nato odreja in deli globe za kršitev svojih umotvorov. Z eno besedo vlada. Bile pa so Butale pri tem edinstvene. Kršitev si lahko storil, če si prej plačal globo. Butalci kot taki sploh niso mogli spremljati in razumeti vseh županovih idej. Od nekod se je razširila vest, da bi jim to uspelo, če bi srečali Pamet, ki je v Butalah še nihče ni.