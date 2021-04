Mislim svoje mesto: Temna stran druge lune

Ko so partizanski tank, ki je stal pred Cekinovim gradom, zamenjali z osamosvojiteljskim, sem to razumel kot dokaz napuha novih zmagovalcev in prvi znak želje, da postavijo svojo zmago nad zmago vojske, ki se je borila proti resničnemu okupatorju, ki je nameraval uničiti našo jezikovno identiteto, in nam je priborila tretjino ozemlja, vključno z morjem. Zato sem bil takrat, ko je bil ta novi tank čez noč prebarvan na roza, navdušen nad tem dokazom, da je moje mesto še zmeraj živo in zdravo. Roza tank je bil potem seveda odstranjen, kot so odstranjeni vsi grafiti, ki skrunijo svetinje.