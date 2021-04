Dr. Majdič je na današnjih volitvah prejel 29,7 odstotkov glasov, dr. Papič pa 35,5 odstotkov, so sporočili z univerze.

Volitve so potekale na šestindvajsetih fakultetah ter na sedežu Univerze v Ljubljani (rektoratu). Zaradi epidemioloških omejitev so jih izvedeli elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting. Volilno pravico je imelo 45.639 volilnih upravičenk in upravičencev, udeležba pa je bila zgolj 18,4. odstotna.

Podatkov o volilnem rezultatu preostalih dveh kandidatov, Igorja Lukšiča s FDV ter Antona Ramšaka s fakultete za matematiko in fiziko, volilna komisija še ni sporočila. Objavili jih bomo, ko jih prejmemo.