»Opazil sem, da moram pritisniti na zasilno zavoro,« je dejal Anschober in dodal, da se ne želi uničiti. Poleg tega pa država v trenutni »najhujši zdravstveni krizi zadnjih desetletij potrebuje zdravstvenega ministra, ki je stoodstotno zdrav«, je še utemeljil svojo odločitev. Anschober iz vrst stranke Zelenih je že od začetka delovanja vlade, ki jo od januarja 2020 sestavljajo Ljudska stranka (ÖVP) in Zeleni, na čelu zdravstvenega resorja. Ta je postal ključen v trenutni pandemiji covida-19 in Anschober je po lastnih besedah zadnjih 14 mesecev tako rekoč ves čas delal.

Lansko poletje si je s treznimi nastopi prislužil veliko priljubljenost in z vodilnega mesta najbolj priljubljenih politikov na zvezni ravni celo izrinil kanclerja Sebastiana Kurza. V zadnjem času se je soočal tudi s kritikami na račun poplave uredb, ki so prihajale z njegova ministrstva, in z njimi povezanih napak. V odprti konflikt s Kurzem pa se je zapletel v povezavi z možnostjo naročila dodatnih odmerkov cepiva v okviru EU, o čemer naj ga ne bi obvestil eden od visokih uradnikov ministrstva.