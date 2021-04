Že prej smo se nekako med vrsticami sporazumeli, da poročil ne bomo spremljali, saj bi to za našo idilo predstavljalo preveliko motnjo z odvečnimi informacijami. Povsem dovolj smo o dogajanju izvedeli med občasnimi obiski družbenega omrežja. In tam človek zasledi čuda stvari. Seveda je treba spletna modrovanja spremljati z velikim odmerkom humorja ter še večjim odmerkom rezerve. Ni namreč vredno, da bi se človek jezil. Zanimivo je, koliko vse nesnage je prineslo na površje, odkar se tako rekoč vse, kar leze in gre in ima tudi po sili izrednih razmer dostop do interneta, oglaša s svojimi nebulozami, prav vsakdo pa s še tako bolnimi idejami hitro najde peščico somišljenikov in na tak način se vsakovrstne neumnosti širijo kot požar v suhem skednju. V tem času je še posebno veliko tistih, ki vedo vse in še več o cepivih, ki so baje tako in tako ena sama zarota zdravstvenih lobijev in se jih je treba braniti še bolj kot tercijalka ravno prav debele in ukrivljene kumare na tržnici. In o maskah! V njih so se v zadnjem tednu najbolj vnetim prikazovali zvijajoči se črvi. Da ne omenjam poplave najrazličnejših prismodarij, ki rastejo v glavah prepričanih, da nam »oni« želijo vse najslabše in da ne gre zaupati nikomur več. No, za to slednje se niti ne gre čuditi, saj so ljudje ob vsakodnevnih razkrivanjih vladnih nečednih rabot dejansko izgubili vse zaupanje v predstavnike ljudstva.

V naši druščini smo nekako podobnih mnenj, da je ta vzporedna pandemija neumnosti in neverjetne omejenosti na vseh ravneh v tej vojni naredila še več škode kot sam virus. Zakaj omenjam vojno, ko pa se nihče ne strelja? Vojne, kot smo jih poznali nekoč in se jih je bojevalo s fizičnim orožjem, so v »razvitem svetu« že zdavnaj zastarele, je v nekem trenutku pribil Miha. Dejansko se jih gredo le še na Bližnjem vzhodu, pa še tam predvsem zato, ker bi ameriška orožarska industrija (in posli s provizijami) sicer shirala… Sodobne vojne so drugačne: psihološke. Potekajo pa za osebno svobodo, človekove pravice, navsezadnje za cepivo, ki je za zdaj očitno edina pot vrnitve v normalnost in konec tretje svetovne vojne, ampak ga nikakor ni dovolj za vse, čeprav je farmacevtskih proizvodnih kapacitet po svetu več kot dovolj… Poleg tega se nekateri krogi prepričanih spletnih ljubiteljskih »strokovnjakov« nočejo cepiti za nobeno ceno. Tudi zaradi izjemno redkih možnih stranskih učinkov cepljenja, in to tudi tiste dame, ki sicer brez pomisleka s cigareto v roki vsak dan vzamejo kontracepcijsko tableto, kar je za krvne strdke dokazano bistveno bolj nevarno. Hudo je pač, če ni pameti pri hiši, so govorili nekoč. Do danes pa se je to pomanjkanje pameti iz posameznih hiš na slabem glasu razlezlo prek bakrenih in optičnih žic interneta ter poplavilo vasi, mesta, države in nazadnje velik del našega edinega planeta.

Marko Skok