Pomlad na domačem vrtu narekuje več dela, a se glede na preteklo obdobje zapiranja in omejevanja gibanja teh del v naravi večinoma veselimo. Najprej je treba poskrbeti za čisto in s hranili spodbujeno podlago, potem pa začeti sajenje in sejanje ter nego zgodnje zelenjave.

Druga polovica marca je bila namenjena predvsem čiščenju, odstranjevanju starega lubja in osvežitvi peščenih poti z novim peskom ter pripravi gredic. Morda tudi za popravilo ograje in pripravo tople grede ali rastlinjaka. Zdaj sledi priprava podlage za sejanje in sajenje. Ta mora biti dobro pripravljena, pognojena z domačim kompostom, hlevskim gnojem ali za določen namen kupljenim gnojilom. Po gnojenju počakamo približno tri tedne in na urejeno, pregrabljeno in razrahljano zemljo posejemo ali posadimo prve vrtnine ali okrasno cvetje.

Še vedno hladne noči V tem času se seje glavnato solato, blitvo, zeleno, por, rdečo peso in brstični ohrovt ter zelišča, kot so majaron, bazilika in koper, ter trajna zelišča, kot sta origano in melisa. Konec meseca, če ne bo snega, pa lahko na dobro pripravljeno podlago že posejemo rukolo in peteršilj. April je že toplejši mesec, a lahko noči še vedno prinesejo slano, zato je treba rastline, ki jih posadimo na prosto, zvečer zaščititi s kopreno. V gredice vrnemo zelišča, ki smo jih prek zime umaknili v notranjost. April je čas za sejanje enoletnic in sajenje trajnic. Na prostem lahko že posejemo ali zasadimo zelenjavo, kot so korenje, čebula, redkvice, špinača, glavnata solata in radič ter krompir. V topli gredi pa domači zelenjavi in začimbam dodamo še buče in bučke, jajčevce, brstični ohrovt in kumare. April je tudi čas za dišeče začimbe, ki so lahko obenem okrasne rastline domačega vrta; to so sivka, žajbelj, melisa in rožmarin.