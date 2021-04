V primežu pandemije, ukrepov in socialne izolacije je še pomembneje, da smo samozavestni in razmišljamo pozitivno. »Zaradi virusa trenutno po vsem svetu vlada negotovost in smo vsak dan obdani s pasivnimi, pogosto zelo negativnimi novicami, ki pa močno vplivajo na naše življenje. Če želimo imeti svoj notranji mir in se zavedati, da se življenje ne dogaja zunaj nas, ampak v nas, je pomembno, da si vsak dan ustvarimo takšen, da nam pomaga, da smo pozitivno naravnani, optimistični in še vedno vidimo priložnosti za svojo osebno in poslovno rast,« poudarja sogovornica.

Absolutno. Če bi bilo tako enostavno biti srečen in uspešen, potem bi bili vsi srečni in bogati. Ko enkrat odpreš ta vrata in začneš delati na sebi, se nikoli več ne ustaviš. Šele takrat se zaveš, kaj vse znaš in česa ne znaš, ter začneš to tudi spoštovati. Spoznaš, da se boš učil do konca življenja, če boš želel napredovati na vseh področjih.

Nekateri se tega zavedajo, marsikdo pa tudi ne. Vsekakor tisti, ki se tega zavedajo, vedo, da je najpomembneje poslušati, predvsem pa slišati. Sogovorniku moramo prisluhniti, drugo pa je potem, kaj bomo z informacijami, ki smo jih dobili, naredili. Kot prvo, ne smemo vsega razumeti dobesedno, ampak moramo prejete informacije pretresti skozi sito, da nas to, kar smo slišali, ne (za)boli, nato pa iz tega vzeti samo tisto, za kar mislimo, da je dobro za nas.

Zame je včasih pomembna še bolj kot verbalna – energija mi namreč pove več kot besede. Drža, pogled… Včasih se mi zdi, da nam sploh ne bi bilo treba govoriti. Da bi se ljudje poslušali in slišali bolj, če bi upoštevali samo neverbalno komunikacijo.

Ljudi ne delim na dobre in slabe, ampak na ranljive in srčne. V naše življenje vedno privabljamo takšne ljudi, kot smo sami. Prej ko se tega zavemo, prej postanemo pozorni. Zato govorite resnico, svetite, bodite pozitivno naravnani in vedno delujte z ljubeznijo, saj bodo v tem primeru takšni tudi ljudje, ki prihajajo v vaša življenja.

Spletni tečaji in delavnice so namenjeni tistim, ki si zares želijo (za)živeti svoje življenje, se postaviti na prvo mesto in slediti sebi. Da skratka živijo, ne pa samo preživijo. Predvsem pa si želim, da bi se zavedali, da smo kreatorji lastnega življenja in da bomo imeli takšno življenje, kot si ga naredimo sami. Na delavnicah, svetovanjih, coachingih, kjer ljudem pomagam na poti do srečnega, uspešnega življenja, se srečujemo v živo, na spletnih tečajih pa ne, vendar imajo udeleženci tečajev ves čas možnost komunikacije z mano, tako da se vsakemu od njih osebno posvetim in mu, če ima specifičen problem, pomagam tudi s specifičnimi nasveti.

Če želimo živeti sr(e)čno in polno življenje, prevzemimo odgovornost za svoje življenje in je ne prelagajmo na druge. Da znamo reči ne. Da se znamo pohvaliti in se zavedamo, da smo prav vsi lahko zmagovalci in da vsi lahko živimo svoje sanje.