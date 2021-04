Zadnjih deset let je v trendu vse in uporabnik še nikoli ni imel tako zelo širokega nabora modnih oblačil in dodatkov, ki jih lahko vkomponira in zgradi svoj stil. V trgovinah lahko najdemo modele iz 40., 50., 60., 70., 80., 90. let, pa vse možne vzorce in barve in je bolj kot kdaj koli na uporabniku – kupcu, da izbere in zgradi svoj stil iz pestre in široke ponudbe na trgu.

Star pregovor pravi, da obleka naredi človeka, vendar pa tudi človek naredi obleko. Kemija med človekom in obleko ali modnim dodatkom, ki ga nosi, mora namreč obstajati. Najbolj pomembno pri vsem pa je, da človek v tem uživa in se zato počuti dobro in samozavestno. Seveda je pomembno, da se poslovnega sestanka udeleži v poslovni obleki, večernega dogodka v večerni toaleti, saj to zahtevajo norme. A pri vsem tem je ključno, da se v modi uživa in je človek urejen predvsem zase na vsakem koraku. Ljudem, ki uživajo v modi, je to življenjski slog. Zunanja podoba je pomembna tudi pri navezovanju novih stikov, saj je bolj urejena ženska ali moški tudi bolj prijeten oziroma prijeten na prvi pogled. Pri tem naj ne motijo kilogrami, ki ne smejo biti nikoli ovira. Treba jih je znati obleči in jih nositi s ponosom, s pravimi barvami in vzorci. Pomembno pa je, da se tako ženske kot moški, ki se zavedajo, da se ne znajo sami primerno in trendovsko obleči, obrnejo na modnega strokovnjaka.

Modne v elegantni športni trenirki

V sedanjem času je modro investirati v zanimivo, elegantno in kakovostno trenirko. Če si eleganten, si tudi športen, in če si športen, si tudi eleganten. Elegantno trenirko lahko ženske nosijo 24 ur na dan, sedem dni v tednu, od sestankov, ki jih opravljajo na spletu, do drugih dogodkov, ki se jim zvrstijo čez dan. So pa to pomlad modni svet spet preplavile hlače iz džinsa na zvon in klasične hlače, ki se spodaj širijo navzven. Modne so spet kavbojke z nizkim pasom, obleči pa jih je trendovsko, če to dovoljuje postava. Kot nekdaj so ponovno modne obleke na hlače in še vedno tako bluze kot obleke z velikimi napihnjenimi rokavi. Večna modna oblikovalka Coco Chanel s svojo črno obleko ostaja nepogrešljiva med ženskimi modnimi oblačili tudi to pomlad. Zelo modne so še črne obleke z globokimi izrezi, ki se prilegajo telesu. Kar modne ženske še posebej razveseljuje v vremensko muhasti pomladi, so ekstravagantne razkošne in drzne obleke, ki jih lahko tudi v prihajajočem poletju nosijo vsak dan. Spet se je vrnilo usnje (krila na A…), predvsem v svoji klasični barvi – črni. Ne samo vpadljivi ampak tudi modni so široki usnjeni pasovi z dodatkom verige.

Kaj pa modne barve letošnje pomladi? Te so predvsem rožnate za radoživo počutje, in to v vseh odtenkih. Ne pozabimo na večno lepi barvi belo in črno, pogumno si privoščimo tudi barvo sonca ter oranžno in vpadljivo rdečo. Pri vzorcih skoraj ni mogoče zgrešiti, saj so ostali cvetlični, krogi, črte, pike, šahovnica še vedno v modi.