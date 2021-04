Po drugi strani neprimerna prehrana prispeva k zakisanosti telesnih tkiv – in vezivnemu tkivu to niti najmanj ne ustreza, v svoji knjigi Koleno: odpravite bolečine sami (Mladinska knjiga, 2020) pojasnita inženir in učitelj borilnih tehnik Roland Liebster-Bracht ter zdravnica Petra Bracht. V njej avtorja, ki sta v tridesetih letih raziskovanja in terapevtske prakse razvila edinstveno metodo, ki učinkovito odpravlja bolečine, med drugim razložita, da čezmerna količina kislin poslabša oskrbo fascije z vodo, saj je ta ni več sposobna vezati nase. Zato se izsuši, postane krhka in izgubi prožnost. Takrat se tudi bolečine v kolenih okrepijo, saj se zaradi tega poveča pritisk v njih. »In še en zanimiv učinek, ki so ga pokazale raziskave – industrijski sladkor našo fascijo dobesedno karamelizira. Seveda zaradi tega ni nič bolj prožna,« poudarita avtorja.

Kakšna pa naj bo prehrana, če želimo z njo blažiti bolečine v kolenih in poskrbeti za ustrezno obnovo hrustanca? »Zelo preprosto: vsak dan naj vsebuje čim večji delež rastlin in čim manjši delež živil živalskega izvora. Hrana mora biti raznovrstna, polnovredna in telesa ne sme čezmerno zakisati, saj s tem spodbudimo razvoj kroničnih vnetij, ki še dodatno obremenijo organizem. Tudi zato je tako pomembno, da uživamo čim več zelenjave. Pri tem vam bo v pomoč lestvica desetih živil, ki jih najbolj priporočamo,« svetujeta Roland Liebster-Bracht in Petra Bracht.

Najboljša živila za življenje brez bolečin 1Polnozrnata žita –prava žita (pira, oves, kamut) in tudi neprava žita (kvinoja, ajda, proso, amarant). 2Stročnice, kot so fižol, leča, grah, čičerika in soja, so najboljši viri beljakovin. 3Sadje, obrano zrelo ter po možnosti lokalno in sezonsko, vas oskrbi z dragocenimi mikrohranili. Jagodičevje vseh vrst, ki je primerno tudi za zamrzovanje, je zmagovalec med sadeži. 4Različne vrste križnic, kot so zelje, koleraba, cvetača, brokoli, ohrovt in brstični ohrovt, hren in redkev, so vsestransko uporabne ter uspešno preprečujejo razvoj bolezni. 5Drugih vrst zelenjave (zelene listnate zelenjave, kot sta špinača in blitva, buč in bučk, paradižnika, jajčevcev, kumar, sladkega krompirja, čebule in gob) se bo veselila predvsem vaša črevesna flora, ki bo poskrbela za dober imunski sistem. 6Pomemben del prehrane so tudi oreški (mandlji, orehi, brazilski oreščki, makadamija, indijski oreščki). Pest mešanih oreškov nas nasiti ter nam zagotovi tudi veliko beljakovin in koristnih maščob. 7Številna semena vsebujejo veliko maščobnih kislin omega 3, ki blažijo kronična vnetja. Najboljša so lanena semena, čija (oljna kadulja) in konopljina semena. 8Divja zelišča, na primer koprive, regrat ali regačica, na splošno vsebujejo več zdravih snovi kot umetno gojena zelišča. 9Kuhinjska zelišča in vse, kar raste na domačem vrtu. 10Vse začimbe, od janeža do koriandra v zrnu in limonske trave, so polne zdravilnih snovi. Še posebno učinkovita proti vnetjem je kurkuma. Žlička kurkume na dan s ščepcem črnega popra, ki zdravilni učinek kurkumina še nekajkrat poveča, izredno koristi tako kolenu kot celotnemu telesu.