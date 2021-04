Za marsikoga najlepši letni čas, pomlad, prinaša nove priložnosti in nov začetek. Dnevi so daljši, sonce na nebu vztraja dlje, ljudje so tudi glede na vse pomladanske koledarske praznike bolje razpoloženi in v znamenju novega upanja. Glede na vse nešteto se v tem času pojavi tudi potreba po osvežitvi doma, stanovanja in njegove okolice.

Če ste ob pospravljanju opazili na stenah plesen, iz prostora umaknite vse predmete, plesen previdno obrišite in se lotite njene sanacije. Priporočamo uporabo alkoholnega kisa in beljenja z barvami proti ponovnemu pojavu plesni. Še pred tem pa odkrijte vzrok tega pojava.

S čiščenjem in urejanjem okolice nikar ne hitite, še manj se čiščenja omar lotite v času, ko vam je vsega dovolj, sicer boste proč vrgli preveč stvari in posledično bo pospravljanje prineslo le več slabe kot dobre volje. Pred generalnim čiščenjem doma si naredite spisek opravil. Začnite z urejanjem omar, predalnikov in polic. Pripravite si več večjih vreč ali škatel, kamor boste sortirali stvari po sistemu: oddam, popravim in pospravim, odpeljem na odpad. Potem začnite s pospravljanjem prostora, ki vas najbolj moti in ki bi se ga sicer lotili zadnjega. Ko osvežite ta prostor, po navadi je to klet, pralnica ali prostor pod stopnicami, boste dobili zalet in voljo še za vse druge prostore, saj vas podzavestno ne bo več begala misel na opravilo, ki vas že dalj časa jezi ali pa se ga namerno izogibate.

Beljenje, barvanje in energijsko čiščenje

Po tem, ko ste se znebili vseh predmetov, ki za vas ne predstavljajo nobene uporabne vrednosti več, ter ste prostore prepustili sončnim žarkom in večdnevnemu zračenju, se lahko lotite beljenja ali barvanja sten. Letos modni navdušenci prisegajo na vse odtenke sive in rumeno.

Beljenje sten je eno najcenejših in najbolj učinkovitih opravil v pomladanskem času. Ne le da prostori postanejo svetlejši, stene bolj čiste, občutek svežine tudi spodbuja dobro počutje in narekuje novo obdobje. Tega opravila se lahko z malo iznajdljivosti in seveda dobre volje lotite sami, saj pri nanosu bele barve ne morete narediti veliko škode. Tudi barvanje sten je preprosto, zahteva le nekoliko več natančnosti in še nekaj več potrpežljivosti kot pri beljenju. Četudi vam ne bo uspelo v prvo, se zavedajte, da ste projektu dodali osebno noto in je že zaradi tega tako poseben in stene nekoliko drugačne. Po osvežitvi prostora ne pozabite na sobne rastline, predvsem listnate zelene, ki prostor ne le polepšajo, ampak s svojo prisotnostjo tudi čistijo.

Za vse, ki verjamejo v moč energij, ki se pretakajo po prostoru, priporočamo še energijsko čiščenje. S tem se umaknejo stare in postane energije, energije preteklosti, v prostor pa se vnesejo prerojene, pozitivne energije in energije sedanjosti. Nekateri ta obred opravijo s posebnimi kadili, sploh ob večjih praznikih, kot je velika noč, spet drugim je po generalnem čiščenju dovolj prižig svečk in nekaj izrečenih besed, namenjenih novemu začetku, spet tretji prisegajo na eterična olja. Za kar koli se boste odločili, je pravilno, saj je to vaš dom, vaše zavetišče pred zunanjim svetom, katerega glavni namen je pozitiven pretok energij, dobrega počutja in splošnega obilja.