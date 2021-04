Naj vam to situacijo astrološko preslikam v sedanjo situacijo v svetu. Prav zdaj nam Saturnova energija še zadaja omejitve. Saturn nas uči ubogljivosti, discipline, uči nas, da je življenje težko, upira pa se mu Uran, ki je željan svobode in se nikakor ne strinja z omejitvami. Uran je planet naprednega razmišljanja, a tudi visoke tehnologije, vključno z genskimi terapijami, je planet revolucije in pretresov, ki nas najprej presenetijo, velikokrat pa tudi prebudijo.

V času med 21. aprilom in 3. majem nas bo Uran prebujal bolj kot sicer. To bo čas, ko bo v svetu veliko več nezadovoljstva zaradi omejitev, ki nas »priklenjajo za drevo«, to bo lahko tudi nezadovoljstvo glede denarja, ljubezni, odnosov, naše misli in reakcije bodo hitrejše, lahko tudi nepričakovane in ne nujno blage. Poleg tega bosta v tem času tudi Jupiter in Mars v lepi povezavi, zato bosta močna v svoji nameri po razkrivanju resnice. Vemo pa, da Luna, Sonce in resnica ne ostanejo dolgo skriti in zato bo marsikatera resnica razodeta. Jupiter je dober planet, ki prinaša znanje, je planet pravičnosti, blagostanja in filozofije, Mars pa je borec, ki se bo v tem primeru boril za vse tisto dobro, ki človeku pripada. To se bo dogajalo na družbeni ravni, a prvi korak mora naredi vsak posameznik, osvoboditi se je najprej treba na osebni ravni. Dokler tega ne sprevidimo, tudi družba ne more biti ne svobodna in tudi ne pravična.

Omejitve niso zunaj nas, omejitve so v nas

Vprašajmo se, za koliko količkov, ki nam omejujejo svobodo, smo privezani? Kolikokrat nam v življenju nekaj ni uspelo, potem pa smo se prepričali, da tega ne zmoremo? Kakšni so naši stari vzorci razmišljanja? Zdaj bomo z Marsovo in Jupitrovo pomočjo našli v sebi več poguma in tudi vztrajnosti, da bomo šli v borbo za resnico in pravico, posledica pa je širjenje naše zavesti. Omejitve niso zunaj nas, omejitve so v nas, te so naš zapor. Svobodni smo le toliko, kolikor daleč sega naša zavest, kolikor zavedanja imamo.

Zdaj je čas, da se začnemo še bolj osredotočati na tisto, kar je dobro, in ne na to, kar je slabega. Iščimo rešitve, zavedajmo se, da je v nas moč, da ni vse tako, kot se nam kaže na prvi pogled, in da je vse, kar se zgodi, za nekaj dobro. Predvsem pa nam vsem želim svobodo, zdravje in optimizem.