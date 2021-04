»Znatna vojaška krepitev Rusije je neutemeljena, brez razloga in močno zaskrbljujoča,« je na novinarki konferenci po srečanju z ukrajinskim ministrom dejal Stoltenberg. Rusija mora po njegovih besedah ustaviti nameščanje vojakov okrog Ukrajine, prenehati s provokacijami in zaostrovanjem.

Kuleba je medtem Nato pozval, naj se ne pusti znova presenetiti Rusiji in naj Ukrajini zagotovi »zelo konkretno podporo«. Po njegovem prepričanju se je treba izogniti napaki iz leta 2014, ko je Rusija sprožila hitro akcijo tako na vzhodu Ukrajine kot na Krimu, medtem ko je »velik del Zahoda razmišljal o odzivu«. »Pri Rusiji ni mogoče ničesar izključiti,« je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V zadnjem času se krepi zaskrbljenost zaradi znova razplamtele krize na vzhodu Ukrajine, od koder poročajo o okrepljenih spopadih med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti, medtem ko Rusija ob meji krepi prisotnost svoje vojske.

Kijev, ki se boji, da Rusija išče izgovor za napad nanjo, trdi, da je Rusija na ukrajinskem polotoku Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014, in ob meji na vzhodu Ukrajine, namestila že okrog 80.000 svojih vojakov.

Kuleba bo o razmerah še danes spregovoril na zasedanju komisije Nata, pristojne za odnose med zavezništvom in Ukrajino, predvideno pa ima tudi srečanje z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, ki se danes prav tako mudi v Bruslju.

Stoltenberg je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še zagotovil, da je podpora Nata suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine neomajna.

O tem, kdaj bi se lahko Ukrajina pridružila zavezništvu, pa bo odločil Nato in ne Moskva, je dejal. »Nihče drug se nima pravice vmešavati in posredovati v tem procesu,« je poudaril po poročanju agencije Reuters. »Rusija poskuša vzpostaviti nekakšno območje vpliva, na katerem poskuša odločati o tem, kaj lahko počnejo sosede,« je dodal.

Rusija: ZDA in ostale članice Nata Ukrajino spreminjajo v sod smodnika

Rusija je sicer danes ZDA in druge članice Nata, ki opozarjajo na krepitev prisotnosti ruske vojske ob ukrajinski meji, obtožila, da Ukrajino spreminjajo v sod smodnika. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov je opozoril, da bodo Kijev in njegovi zahodni zavezniki v celoti odgovorni za morebitno poslabšanje razmer na območju.

»ZDA in druge države Nata namerno spreminjajo Ukrajino v sod smodnika,« je po poročanju ruskih tiskovnih agencij dejal Rjabkov in opozoril, da države povečujejo dobavo orožja Ukrajini.

»Če pride do poslabšanja, bomo seveda storili vse, da zagotovimo svojo varnost in varnost naših državljanov, ne glede na to, kje so,« je dejal Rjabkov. Odgovornost za morebitno poslabšanje razmer na območju pa je pripisal Zahodu.

V napadu brezpilotnega letala na položaje ukrajinskih enot je bil danes približno 35 kilometrov severno od Donecka ubit ukrajinski vojak, dva sta bila ranjena, je po poročanju AFP sporočila ukrajinska vojska. Od začetka leta je bilo na območju ubitih 29 ukrajinskih vojakov, v celotnem lanskem letu pa 50.