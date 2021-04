V sklopu kampanje je bila ustvarjena spletna platforma (zamenjajolje.si), ki izobražuje gospodinjstva o okoljskih in ekonomskih prednostih menjave starih ogrevalnih sistemov. Poleg denarnega prihranka zamenjava neučinkovite naprave pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo. Gospodinjstva se lahko preko spletne platforme podučijo o vseh sistemih, ki so mu na voljo pri zamenjavi, ter prednostih in slabosti posamezne tehnologije. V pomoč pri izboru med različnimi ponudbami je seznam kazalnikov, ki omogoča primerjavo med različnimi ponudniki, na voljo pa je tudi bon ugodnosti, ki ga je mogoče unovčiti ob menjavi starega ogrevalnega sistema na kurilno olje s Kronotermovo najsodobnejšo toplotno črpalko adapt.

S toplotnimi črpalkami bistveno cenejše ogrevanje in hlajenje »Z vstopom tehnologije toplotnih črpalk na področje ogrevanja in hlajenja se gospodinjstva ogrevajo bistveno ceneje, saj so stroški ogrevanja od 50 do 80 odstotkov nižji v primerjavi s konvencionalnimi načini ogrevanja, kar pomeni prihranek od 15.000 do 25.000 evrov v obdobju 15 let pri povprečni hiši,« pojasni direktor Kronoterma Bogdan Kronovšek. »Pomemben pa je tudi prispevek k čistejšemu okolju, s toplotnimi črpalkami so namreč okolju obremenjujoče emisije za 60 do 80 odstotkov nižje od običajnih načinov ogrevanja, v kombinaciji z zeleno električno energijo ali lastno fotovoltaično elektrarno pa jih praktično ni. Investicijsko so toplotne črpalke povsem primerljive s konvencialnimi načini ogrevanja, poleg tega pa zahtevajo bistveno manj vgradnega prostora - nekatere izvedbe le 0,6 kvadratnega metra in se lahko vgradijo celo v omaro na hodnik.«