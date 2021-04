Rižana in Dragonja se razlivata

Vodnatost rek na Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji je velika, v vzhodni Sloveniji pa srednja. Rižana in Dragonja se razlivata na izpostavljenih mestih ob strugah. Manjša razlivanja bodo možna tudi ob Vipavi, Ljubljanica pa se bo v manjšem obsegu začela razlivati na Ljubljanskem barju, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Naraščajo še reke na Vipavskem, v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Sava narašča v srednjem in spodnjem toku, kraške reke pa na Notranjskem in Dolenjskem. Večina rek v zahodni in osrednji Sloveniji bo čez dan upadala.

V sredo bo večina rek po državi upadala, zmerno bodo narasle le kraške reke na Dolenjskem, ojezerila pa se bodo nekatera kraška polja.