Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V sredo bo v zahodnih krajih delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, več oblačnosti bo na severovzhodu. Ponekod bo pihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 2, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske do okoli -6, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami. Ponekod bo pihal severni veter. Tudi v petek bo dopoldne sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Oba dneva bo zjutraj temperatura marsikje pod ničlo.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se počasi pomika iznad Slovenije proti jugovzhodu. Za njo od severa doteka nad naše kraje občutno hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno in deževno z nizko mejo sneženja. Čez dan se bodo padavine umikale proti vzhodu. V Kvarnerju bo pihala močna burja, ki bo popoldne slabela. V sredo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje vremensko občutljivih ljudi obremenilen. V sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.