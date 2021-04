Gannon je na novinarski konferenci prikazal videoposnetke s policijskih telesnih kamer. Sliši se glas policistke, ki kriči na Wrighta, da ga bo stresla z elektrošokom, ko se je iztrgal policistom in vrnil v svoj avtomobil. Nato je pritisnila na sprožilec le enkrat in Wrighta ubila. »Presneto, ustrelila sem ga,« je dejala, potem ko je ugotovila, da je namesto elektrošoka potegnila pištolo.

Predsednik ZDA Joe Biden, ki se na začetku svojega mandata sooča s poplavo tragedij s strelnim orožjem v ZDA, je pozval ljudi, naj ne bodo nasilni na protestih. »Vemo, da so jeza, bolečina in travma v temnopolti skupnosti resnične. Vendar pa to ne opravičuje nasilja in ropanja,« je dejal Biden v Beli hiši.

Posnetki telesnih kamer policistov prikazujejo tri policiste okrog zaustavljenega avtomobila zaradi pretečene registracije. Policist skuša vkleniti Wrighta, ki so ga obvestili, da ga aretirajo zaradi obstoječega naloga. Wright se upre in zbeži v avtomobil in zapelje, policistka ustreli, avtomobil se pelje še malce naprej in zaleti v drugega.

»Verjamem, da je policistka želela uporabiti elektrošok, namesto tega pa je Wrighta ustrelila z enim samim nabojem. Glede na njeno reakcijo takoj po strelu menim, da je šlo za nesrečni dogodek, ki se je končal s tragično smrtjo,« je dejal Gannon.

K miru je pozvala tudi mati ustreljenega Katie Wright, ki jo je sin poklical po telefonu pred ponesrečenim poskusom aretacije. V avtomobilu je bila tudi njegova zaročenka, ki je utrpela lažje poškodbe in je mamo obvestila o smrti sina.

Policija je Daunteja Wrighta iskala zaradi incidenta s strelnim orožjem junija lani. V Minneapolisu naj bi mahal s pištolo, za katero ni imel dovoljenja. Zaradi tega so ga po zaustavitvi avtomobila s pretečeno registracijo skušali aretirati.

Po njegovi smrti so izbruhnili nasilni protesti in napadi na policiste, izropanih je bilo tudi nekaj trgovin. Policiji pri vzdrževanju reda pomaga nacionalna garda.