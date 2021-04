Dallas je bil po tesnem porazu proti San Antoniu tokrat nemočen proti Philadelphii, ki si je že do polčasa nabrala prednost 12 točk. Kasneje so gostujoči košarkarji to le še nadgradili in zanesljivo ustavili oslabljene teličke.

Ljubljančan je dosegel 32 točk in dodal še po štiri skoke in podaje, a ob odsotnosti Latvijca Kristapsa Porzingisa tudi to ni bilo dovolj. Iz igre je zadel deset od 20 metov, od tega dve trojki iz sedmih poskusov, bil pa je natančen z linije prostih metov (10:11).

»Želel bi si, da bi imeli na voljo vse košarkarje in prost dan pred takšno tekmo. Vendar v tej posebni sezoni redko dobiš to, kar si želiš,« je po porazih v zaporednih nočeh dejal trener Dallasa Rick Carlisle.

Pri Philadelphii (37-17) je blestel Joel Embiid, ki je v vsega 26 minutah na parketu dosegel 36 točk ob sedmih skokih. S klopi je 20 točk za 76ers prispeval Furkan Korkmaz, medtem ko sta pri Dallasu dvomestno število točk presegla le Jalen Brunson (15) in Dorian Finney-Smith (12). Za teličke je sicer prvič po menjavi nastopil JJ Redick in v 14 minutah zadel enega od sedmih metov iz igre.

Mavericks (29-24) ostajajo na sedmem mestu zahodne konference, za šestimi Portland Trail Blazers (31-22), ki bi se v tem trenutku neposredno uvrstili v končnico, zaostajajo dve zmagi. Denver (34-20) po porazu proti Golden Statu (26-28) ostaja četrti.

»Seveda se borimo za šesto mesto, ampak ne razumem turnirja 'play in'. Najprej igraš 72 tekem, da se uvrstiš v končnico, potem pa izgubiš dve zaporedni in nisi v končnici. V tem ne vidim smisla. Tukaj smo, da dosežemo šesto mesto ali celo višje. To je naš cilj,« je po obračunu dejal 22-letnik.